Археологи обнаружили в Израиле деревню возрастом 7,2 тысячи лет





Дома доисторического периода встречаются крайне редко, потому что в прошлом их могли разобрать для новой постройки. Глиняные кирпичи, солома и дерево имеют свойство быстро разрушаться. Несмотря на это археологи обнаружили в долине реки Иордан в Тель-Цаф дома и склады для продуктов питания, которым больше 7,2 тысяч лет. Оказалось, что сцементированные кирпичи сохранились благодаря покрытию из глины или извести, а потолки могли быть изготовлены из дерева или тростника. Ученые предположили, что кирпичи были высушены на солнце, а при их изготовлении применялись некоторые органические добавки. Жилище покрывалось штукатуркой снаружи и внутри. Очень быстро поселок был скрыт землей, что способствовало сохранению.Подобные постройки находятся в Иерихоне, а их возраст составляет 12-10 тысяч лет. Жители Тель-Цаф того времени разводили ячмень, свиней и коров, покупали страусиные яйца и ловили рыбу в реке Иордан.