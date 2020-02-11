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Археологи обнаружили в Израиле деревню возрастом 7,2 тысячи лет

Археологи обнаружили в Израиле деревню, которой уже больше 7,2 тысячи лет. Дома здесь уникальные, поскольку построены из глиняных кирпичей, не переносящих дождь.

Дома доисторического периода встречаются крайне редко, потому что в прошлом их могли разобрать для новой постройки. Глиняные кирпичи, солома и дерево имеют свойство быстро разрушаться. Несмотря на это археологи обнаружили в долине реки Иордан в Тель-Цаф дома и склады для продуктов питания, которым больше 7,2 тысяч лет. Оказалось, что сцементированные кирпичи сохранились благодаря покрытию из глины или извести, а потолки могли быть изготовлены из дерева или тростника. Ученые предположили, что кирпичи были высушены на солнце, а при их изготовлении применялись некоторые органические добавки. Жилище покрывалось штукатуркой снаружи и внутри. Очень быстро поселок был скрыт землей, что способствовало сохранению.

Подобные постройки находятся в Иерихоне, а их возраст составляет 12-10 тысяч лет. Жители Тель-Цаф того времени разводили ячмень, свиней и коров, покупали страусиные яйца и ловили рыбу в реке Иордан.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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