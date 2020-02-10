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Режиссер Николай Коляда нелестно отозвался о фильме Пон Джун Хо «Паразиты»

Режиссер Николай Коляда не согласен с тем, что Американская академия кинематографических искусств приняла решение вручить фильму Пон Джун Хо «Паразиты» легендарную статуэтку «Оскар». По словам драматурга, он досмотрел картину южнокорейского режиссера до середины и понял, что это «барахло никудышное» .
Режиссер Николай Коляда нелестно отозвался о фильме Пон Джун Хо «Паразиты»

До конца «Паразиты» Николай Коляда просто перематывал, так как ему с самого начала фильма было понятно, чем он закончится. По мнению режиссера, актеры «наигрывают, как собаки», а сценарий и работа Пон Джун Хо оставляют желать лучшего. Поэтому он не понимает, почему пользователи Сети называют эту картину «гениальной».

Больше всего драматурга возмутил тот факт, что лента удостоилась «Оскара», который, вероятнее всего, просто «решили дать корейцам».

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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:24

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