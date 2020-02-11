NASA попросило автопроизводителей помочь построить луноход





Как сообщается в заявлении аэрокосмического ведомства Соединенных Штатов, ему нужно специальное транспортное средство для передвижения по лунной поверхности. Как считают представители NASA, прогрессивные технологии электрокаров могут стать основой для разработки машины, перевозящей по Луне грузы, а также людей. При этом у специалистов есть список требований к автономным транспортным средствам и вездеходам, способным работать в условиях атмосферы спутника Земли.Аппаратом, который в итоге отправят на Луну, будут управлять люди, при этом машина должна иметь открытую платформу без компрессионной камеры. Это позволит сотрудникам находиться внутри в скафандрах. Эксплуатировать спецсредство планируют в рамках международной программы по освоению Луны «Артемида». Возможность задействовать на поверхности транспорт даст возможность раскрыть научный и опытный потенциал проекта, а также отработать сценарии высадки человека на Марсе в 2040-х годах.Программа «Артемида» является преемницей космопроекта «Аполлон». Инициатором продления научной миссии стала администрация президента Трампа, при этом кроме американских ведомств в ней участвуют представители Европейского аэрокосмического агентства, а также аналогичных ведомств Японии и Австралии.