Элтон Джон был награжден статуэткой на "Оскаре" за песню к "Рокетмену"
Элтон Джон был награжден статуэткой в рамках премии “Оскар” за созданную им композицию к ленте “Рокетмен”. Артист уже удостаивался награды, но тогда ее вручили за саундтрек к “Королю льву”.
Трансляцию церемонии награждения премией “Оскар” из Лос-Анджелеса вел телеканал ABC. Среди победителей в номинациях оказался Элтон Джон, который написал песню к киноленте “Рокетмен”. В сюжете раскрывается жизненный и творческий путь Реджинальда Дуайта, который стал звездой поп-музыки под псевдонимом Элтон Джон. Для артиста это уже вторая награда, поскольку ранее он был отмечен премией за созданное музыкальное сопровождение к фильму “Король Лев”.
“Оскаром” также были отмечены киноленты “Ford против Ferrari”, где эксперты выделили качественный монтаж, фильм “Скандал” выделялся работой гримеров, а “Любовь к волосам” стала лучшей короткометражной кинолентой.
Трансляцию церемонии награждения премией “Оскар” из Лос-Анджелеса вел телеканал ABC. Среди победителей в номинациях оказался Элтон Джон, который написал песню к киноленте “Рокетмен”. В сюжете раскрывается жизненный и творческий путь Реджинальда Дуайта, который стал звездой поп-музыки под псевдонимом Элтон Джон. Для артиста это уже вторая награда, поскольку ранее он был отмечен премией за созданное музыкальное сопровождение к фильму “Король Лев”.
“Оскаром” также были отмечены киноленты “Ford против Ferrari”, где эксперты выделили качественный монтаж, фильм “Скандал” выделялся работой гримеров, а “Любовь к волосам” стала лучшей короткометражной кинолентой.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:06