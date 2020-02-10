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Элтон Джон был награжден статуэткой на "Оскаре" за песню к "Рокетмену"

Элтон Джон был награжден статуэткой в рамках премии “Оскар” за созданную им композицию к ленте “Рокетмен”. Артист уже удостаивался награды, но тогда ее вручили за саундтрек к “Королю льву”.

Трансляцию церемонии награждения премией “Оскар” из Лос-Анджелеса вел телеканал ABC. Среди победителей в номинациях оказался Элтон Джон, который написал песню к киноленте “Рокетмен”. В сюжете раскрывается жизненный и творческий путь Реджинальда Дуайта, который стал звездой поп-музыки под псевдонимом Элтон Джон. Для артиста это уже вторая награда, поскольку ранее он был отмечен премией за созданное музыкальное сопровождение к фильму “Король Лев”.

“Оскаром” также были отмечены киноленты “Ford против Ferrari”, где эксперты выделили качественный монтаж, фильм “Скандал” выделялся работой гримеров, а “Любовь к волосам” стала лучшей короткометражной кинолентой.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:06

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