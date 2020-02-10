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Сергей Цеков прокомментировали планы «Нафтогаза» подать иск к «Газпрому»

Сергей Цеков, который является сенатором от Крыма, прокомментировал планы «Нафтогаза» по поводу подачи иска к компании «Газпром». По словам члена комитета Совфеда по международным делам, украинская сторона ведет себя «очень неприлично».
Сергей Цеков прокомментировали планы «Нафтогаза» подать иск к «Газпрому»

Как заявил Юрий Витренко, являющийся исполнительным директором «Нафтогаза», они думают о том, чтобы подать иск в Стокгольмский арбитраж, чтобы рассмотреть вопрос переуступки долга «Росукрэнерго». Речь идет о сумме в размере 1,7 миллиардов долларов.

По мнению Сергея Цекова, украинская и российская сторона ранее достигли некоторых договоренностей, чтобы были прекращены все споры и иски. Единственным условием для этого было заключение нового контракта на транзит «голубого топлива» через территорию Украины. В свете этих событий «Нафтогаз» повел себя «очень неприлично». Член комитета Совфеда убежден, что долг присужден «Газпрому» несправедливо, но компания взяла на себя обязательства, озвученные Стокгольмским арбитражем. Поэтому все надеялись, что компании начнут работать «с чистого листа». Сергею Цекову кажется, что РФ должна предпринять «действенные меры», чтобы украинская сторона не предпринимала таких попыток.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:30

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