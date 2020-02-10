Внучатый племянник Владимира Зельдина не смог получить часть наследства актера
Внучатый племянник Владимира Зельдина Игорь рассказал, что ему до сих пор еще не удалось унаследовать свою долю имущества актера. Родственник претендует на квартиру в Москве, принадлежавшую покойному.
Игорь Зельдин в течение года доказывал свое родство с актером, используя для этого архивные записи. Однако суд принял решение не в его пользу. Владимир Зельдин, умерший в возрасте 102 года, не написал завещания. Его наследницей по закону стала жена Иветта Капралова, умершая тремя месяцами позже. Наследство актера состоит из двухкомнатной квартиры в Москве, стоимость которой оценена в 12 миллионов рублей. Поскольку детей у пары не было, Капралова после смерти мужа переписала квартиру на Владимира Боярского, являющегося ее сводным братом. Именно с ним и судится Игорь Зельдин за свою часть квартиры. Родственник Владимира Зельдина заявил, что планирует сделать из апартаментов актера музей.
В то же время Владимир Боярский и другие близкие покойного подозревают Игоря Зельдина в желании бесплатно присвоить себе жилье.
Игорь Зельдин в течение года доказывал свое родство с актером, используя для этого архивные записи. Однако суд принял решение не в его пользу. Владимир Зельдин, умерший в возрасте 102 года, не написал завещания. Его наследницей по закону стала жена Иветта Капралова, умершая тремя месяцами позже. Наследство актера состоит из двухкомнатной квартиры в Москве, стоимость которой оценена в 12 миллионов рублей. Поскольку детей у пары не было, Капралова после смерти мужа переписала квартиру на Владимира Боярского, являющегося ее сводным братом. Именно с ним и судится Игорь Зельдин за свою часть квартиры. Родственник Владимира Зельдина заявил, что планирует сделать из апартаментов актера музей.
В то же время Владимир Боярский и другие близкие покойного подозревают Игоря Зельдина в желании бесплатно присвоить себе жилье.
Культура
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:21