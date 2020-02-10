Внучатый племянник Владимира Зельдина не смог получить часть наследства актера





Игорь Зельдин в течение года доказывал свое родство с актером, используя для этого архивные записи. Однако суд принял решение не в его пользу. Владимир Зельдин, умерший в возрасте 102 года, не написал завещания. Его наследницей по закону стала жена Иветта Капралова, умершая тремя месяцами позже. Наследство актера состоит из двухкомнатной квартиры в Москве, стоимость которой оценена в 12 миллионов рублей. Поскольку детей у пары не было, Капралова после смерти мужа переписала квартиру на Владимира Боярского, являющегося ее сводным братом. Именно с ним и судится Игорь Зельдин за свою часть квартиры. Родственник Владимира Зельдина заявил, что планирует сделать из апартаментов актера музей.В то же время Владимир Боярский и другие близкие покойного подозревают Игоря Зельдина в желании бесплатно присвоить себе жилье.