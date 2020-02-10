Американский юморист Орсон Бин погиб после наезда со стороны двух машин





Остроумный актер и комик Орсон Бин, который запомнился англоязычному зрителю благодаря участию в программе «Говорить правду» и роли капризного торговца в ситкоме «Доктор Куинн, женщина-врач», погиб под колесами автомобиля в Лос-Анджелесе, заявили американские власти. Артист переходил дорогу в районе Венис, когда его сбила машина. Водитель второй машины впоследствии не смог избежать столкновения с погибшим, которое стало смертельным.Оба владельца автомобилей остались на месте происшествия, ни один из них не пострадал, а смерть Бина рассматривалась сотрудниками правоохранительных органов как несчастный случай. У покойного осталась дочь Мишель от первого брака и сыновья Макс, Иезекииль и дочь Сюзанна от теперешней вдовы. Орсон Бин за свою долгую жизнь успел снятся в нескольких фильмах - в частности, «Анатомия убийства» и «Быть Джоном Малковичем». Кроме того, он принимал участие в постановках мюзикла Бетти Комдена и Адольфа Грина 1962 года «Метро для сна», за который был награжден премией «Тони».