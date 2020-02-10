Павел Деревянко считает фильм "Однажды в... Голливуде" лучше "Паразитов"
Павел Деревянко высказался в связи с прошедшей церемонией вручения премии “Оскар”. По мнению актера, кинолента “Однажды в… Голливуде” гораздо лучше “Паразитов”.
Отечественный артист не согласился с тем, что лучшей кинолентой является фильм “Паразиты”, поскольку он уверен в том, что “Однажды в… Голливуде” с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях гораздо “круче”. Павел Деревянко отказался комментировать фильм “Ирландец”, а “1917” назвал “просто обалденным”. Артист уверен, что Хоакин Феникс вполне заслуженно одержал победу, а также его порадовала награда Брэда Питта, который стал обладателем “Оскара” за “Лучшую роль второго плана”.
Как известно, лучшими актерами стали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, а фильм “Паразиты” собрал наибольшее количество статуэток – 4, сообщает Нью Информ.
Отечественный артист не согласился с тем, что лучшей кинолентой является фильм “Паразиты”, поскольку он уверен в том, что “Однажды в… Голливуде” с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях гораздо “круче”. Павел Деревянко отказался комментировать фильм “Ирландец”, а “1917” назвал “просто обалденным”. Артист уверен, что Хоакин Феникс вполне заслуженно одержал победу, а также его порадовала награда Брэда Питта, который стал обладателем “Оскара” за “Лучшую роль второго плана”.
Как известно, лучшими актерами стали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, а фильм “Паразиты” собрал наибольшее количество статуэток – 4, сообщает Нью Информ.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:44