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Павел Деревянко считает фильм "Однажды в... Голливуде" лучше "Паразитов"

Павел Деревянко высказался в связи с прошедшей церемонией вручения премии “Оскар”. По мнению актера, кинолента “Однажды в… Голливуде” гораздо лучше “Паразитов”.

Отечественный артист не согласился с тем, что лучшей кинолентой является фильм “Паразиты”, поскольку он уверен в том, что “Однажды в… Голливуде” с Леонардо Ди Каприо и Брэдом Питтом в главных ролях гораздо “круче”. Павел Деревянко отказался комментировать фильм “Ирландец”, а “1917” назвал “просто обалденным”. Артист уверен, что Хоакин Феникс вполне заслуженно одержал победу, а также его порадовала награда Брэда Питта, который стал обладателем “Оскара” за “Лучшую роль второго плана”.

Как известно, лучшими актерами стали Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер, а фильм “Паразиты” собрал наибольшее количество статуэток – 4, сообщает Нью Информ.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:44

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