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Охоту косаток на белых акул очевидцы запечатлели на видео недалеко от Кейптауна

В Сеть попали удивительные кадры охоты косаток на белых акул недалеко от Кейптауна. Очевидцам удалось отснять на видео, как несколько морских млекопитающих противостоят рыбе-людоеду.

Экскурсионная группа в ЮАР была удивлена уникальным событием недалеко от острова Сил, где была обнаружена стая косаток, охотящихся на большую белую акулу. Редкие кадры напряженного столкновения между одним из величайших хищников глубин и одними из лучших охотников в океане были получены благодаря местным жителям. Известно, что сам конфликт возник в нескольких километрах от Кейптауна. Видео показывает, как группа "китов-убийц" кружит в районе возле лодки в поисках акулы, которая быстро уплыла.

В течение короткого времени вода возле очевидцев стала спокойней, прежде чем светло-серая рыба-людоед проплыла мимо судна. Известно, что репутация у косаток на мысе не самая лучшая: местные океанологи обвиняют их в уменьшении популяции белых акул в районе залива Фолс-Бэй. Примечательно, что они являются единственным естественным врагом белых акул, которых называют самым опасным видом для человека. Большинство из этих водных существ покидают места своего обитания в случае появления угрозы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:30

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