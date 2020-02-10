Охоту косаток на белых акул очевидцы запечатлели на видео недалеко от Кейптауна





Экскурсионная группа в ЮАР была удивлена уникальным событием недалеко от острова Сил, где была обнаружена стая косаток, охотящихся на большую белую акулу. Редкие кадры напряженного столкновения между одним из величайших хищников глубин и одними из лучших охотников в океане были получены благодаря местным жителям. Известно, что сам конфликт возник в нескольких километрах от Кейптауна. Видео показывает, как группа "китов-убийц" кружит в районе возле лодки в поисках акулы, которая быстро уплыла.В течение короткого времени вода возле очевидцев стала спокойней, прежде чем светло-серая рыба-людоед проплыла мимо судна. Известно, что репутация у косаток на мысе не самая лучшая: местные океанологи обвиняют их в уменьшении популяции белых акул в районе залива Фолс-Бэй. Примечательно, что они являются единственным естественным врагом белых акул, которых называют самым опасным видом для человека. Большинство из этих водных существ покидают места своего обитания в случае появления угрозы.