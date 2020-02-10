Секрет долголетия актера Владимира Зельдина не был связан с гречневой кашей

По словам супруги знаменитости Иветты Евгеньевны, ее муж питался вышеназванным продуктом, но не в таких больших количествах, как считают многие. Зельдин любил гулять и ежедневно посвящал этому занятию по несколько часов. Кроме этого, он активно общался с людьми, был неконфликтным человеком и проявлял интерес к женщинам. Речь не шла о генетике, поскольку в семье артиста никто не дожил до столь преклонного возраста. 10-февраля ему могло бы исполниться 105 лет. Многие фанаты творчества звезды отечественного кино считают главным секретом долголетия любовь кумира к своему делу. За 80 лет работы Владимир Михайлович снялся в 60-ти картинах.Помимо большого количества ролей на экране и в театре, Зельдин был известен отличной физической формой, так как долгое время продолжал петь и танцевать на сцене. Как отметили некоторые эксперты, он был старейшим актером планеты. На вопросы представителей прессы, в чем секрет успеха артиста, он всегда отшучивался, в связи с чем появлялись различные слухи. Друзья знаменитости рассказывали, что он редко уставал по-настоящему, а другие говорили, что долгожитель не имел вредных привычек и с радостью ел гречку 3 раза в день.