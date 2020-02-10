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Nissan приостановила производство автомобилей на юго-западе Японии из-за коронавируса

Представители Nissan сообщают о приостановке выпуска автомобилей на юго-западе Японии. Причиной подобного перерыва в производстве называют вспышку эпидемии коронавируса, которая нарушила поставки деталей.

Пресс-служба Nissan Motor Co. заявила, что на этой неделе временно приостановит производство машин на предприятии в префектуре Фукуока из-за перебоев в поставках запчастей из Китая. Последнее связано с вспышкой коронавируса в провинции Ухань. Японский автопроизводитель впервые за все время существования остановил работу на собственном заводе из-за эпидемии. Бренд также остановит выпуск экспортных автомобилей на том же заводе.

Известно, что вышеупомянутое предприятие Nissan Kyushu производит одни из самых популярных моделей, включая минивэн Serena для японского рынка и внедорожник Rogue SUV для США. Годовой объем составляет порядка 530 тысяч экземпляров. Напоминаем, что вспышка коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения глобальной эпидемией, на сегодняшний день привела к смерти 910 человек. Число зараженных к этому времени выросло до 40,6 тысяч людей, большинство из которых составляют граждане КНР.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:19

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