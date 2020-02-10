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Рита Дакота о своей стойке на гвоздях: «Испытала что-то сродни оргазму!»

Рита Дакота вместе с 2-летней дочерью Мией наслаждается отдыхом на Бали. На днях певица рассказала подписчикам, как использовала оригинальную практику для саморазвития, целых полчаса простояв на гвоздях.
Рита Дакота о своей стойке на гвоздях: «Испытала что-то сродни оргазму!»

Знаменитость решила испытать свои психологические и физические силы, применив эффективную аскезу. Затем она поделилась пережитым опытом с фолловерами в Instagram. «Только что со мной случился такой мощный эзотерический опыт, что я не знаю, как описать это всё скудными человеческими словами», - заявила Рита Дакота после того, как полчаса простояла на гвоздях. Артистка поняла, для чего данную практику используют йоги, монахи и великие Учителя. Как сказала экс-супруга Влада Соколовского, она до сих пор отходит от пережитого.

Кроме этого, исполнительнице поставили «самые лютые» гвозди, оказавшиеся тонкими и очень острыми. Поклонники знают, что у Дакоты довольно низкий болевой порог, в связи с чем назвали ее достижение «реальным чудом». Многие поддержали кумира и написали певице приятные комплименты. Личная жизнь знаменитости тоже складывается хорошо. Сейчас она встречается с 32-летним Федором Белогаем.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:07

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