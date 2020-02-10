Рита Дакота о своей стойке на гвоздях: «Испытала что-то сродни оргазму!»

Знаменитость решила испытать свои психологические и физические силы, применив эффективную аскезу. Затем она поделилась пережитым опытом с фолловерами в Instagram., - заявила Рита Дакота после того, как полчаса простояла на гвоздях. Артистка поняла, для чего данную практику используют йоги, монахи и великие Учителя. Как сказала экс-супруга Влада Соколовского, она до сих пор отходит от пережитого.Кроме этого, исполнительнице поставили «самые лютые» гвозди, оказавшиеся тонкими и очень острыми. Поклонники знают, что у Дакоты довольно низкий болевой порог, в связи с чем назвали ее достижение «реальным чудом». Многие поддержали кумира и написали певице приятные комплименты. Личная жизнь знаменитости тоже складывается хорошо. Сейчас она встречается с 32-летним Федором Белогаем.