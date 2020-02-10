Компания Hyundai раскрыла дату премьеры и опубликовала первые снимки нового Solaris
Обновленный Hyundai Solaris должен появится на рынке России в скором времени, получив при этом уникальный дизайн и комплектацию. Недавно компания раскрыла дату премьеры и опубликовал первые снимки седана.
Российские представители компании Hyundai представили первые официальные снимки обновленного Solaris. Стоит отметить, что днями ранее в Сети распространялись шпионские фото будущего седана, которые впоследствии были удалены по просьбе автопроизводителя. Бренд принял во внимание интерес потенциальных покупателей и СМИ, поэтому решил рассекретить изображения кузова и салона за пару дней до премьеры.
Примечательно, что в концерне пока не разглашают технических характеристик новой модели. Детали станут известны лишь 18 февраля, когда и состоится официальный дебют Hyundai Solaris. Церемонию намереваются провести в Санкт-Петербурге на российском предприятии южнокорейской фирмы. Кроме прочего, Hyundai планирует обновить целый ряд своих линеек на отечественном рынке ввиду конкуренции с Toyota и Kia, недавно объявив о выходе восьмого поколения Sonata.
Российские представители компании Hyundai представили первые официальные снимки обновленного Solaris. Стоит отметить, что днями ранее в Сети распространялись шпионские фото будущего седана, которые впоследствии были удалены по просьбе автопроизводителя. Бренд принял во внимание интерес потенциальных покупателей и СМИ, поэтому решил рассекретить изображения кузова и салона за пару дней до премьеры.
Примечательно, что в концерне пока не разглашают технических характеристик новой модели. Детали станут известны лишь 18 февраля, когда и состоится официальный дебют Hyundai Solaris. Церемонию намереваются провести в Санкт-Петербурге на российском предприятии южнокорейской фирмы. Кроме прочего, Hyundai планирует обновить целый ряд своих линеек на отечественном рынке ввиду конкуренции с Toyota и Kia, недавно объявив о выходе восьмого поколения Sonata.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11