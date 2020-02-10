Психологи из Финляндии выяснили, почему водители Mercedes, BMW и Audi грубят чаще всех





Новое исследование, проведенное в Финляндии, доказало, что водители дорогих автомобилей с большей вероятностью нарушают ПДД и зачастую являются самовлюбленными грубиянами., - сообщают психологи из Университета Хельсинки. Профессор социальной психологии Ян-Эрик Леннквист добавил, что он давно был заинтересован владельцами немецких машин, которые чаще других проезжали на красный свет или не пропускали пешеходов.К подобным выводам ученые пришли после опроса около 1892 жителей Финляндии. Особый интерес у исследователей вызывали не столько отзывы водителей о своих автомобилях, а их личные привычки, богатство и черты характера. Затем они проанализировали ответы с помощью пятифакторной модели личности. Оказалось, что не всех, кто водит эксклюзивные автомобили - можно считать невоспитанными людьми. Добросовестные потребители также испытывали влечение к автомобилям с высоким статусом. Вероятной причиной считается уважение состоятельных людей к немецкому автопрому, который заслуживает доверия.