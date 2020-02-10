Психологи из Финляндии выяснили, почему водители Mercedes, BMW и Audi грубят чаще всех
Исследователи из Финляндии недавно изучили шаблоны поведения водителей в зависимости от езды на той или иной марке автомобиля. Психологи выяснили, почему владельцы Mercedes, BMW и Audi грубят чаще всех.
Новое исследование, проведенное в Финляндии, доказало, что водители дорогих автомобилей с большей вероятностью нарушают ПДД и зачастую являются самовлюбленными грубиянами. «Результаты были однозначными: эгоцентричные мужчины, которые любят спорить, упрямы, неприятны и недоверчивы, гораздо чаще имеют модель высшего класса, вроде Audi, BMW или Mercedes», - сообщают психологи из Университета Хельсинки. Профессор социальной психологии Ян-Эрик Леннквист добавил, что он давно был заинтересован владельцами немецких машин, которые чаще других проезжали на красный свет или не пропускали пешеходов.
К подобным выводам ученые пришли после опроса около 1892 жителей Финляндии. Особый интерес у исследователей вызывали не столько отзывы водителей о своих автомобилях, а их личные привычки, богатство и черты характера. Затем они проанализировали ответы с помощью пятифакторной модели личности. Оказалось, что не всех, кто водит эксклюзивные автомобили - можно считать невоспитанными людьми. Добросовестные потребители также испытывали влечение к автомобилям с высоким статусом. Вероятной причиной считается уважение состоятельных людей к немецкому автопрому, который заслуживает доверия.
Новое исследование, проведенное в Финляндии, доказало, что водители дорогих автомобилей с большей вероятностью нарушают ПДД и зачастую являются самовлюбленными грубиянами. «Результаты были однозначными: эгоцентричные мужчины, которые любят спорить, упрямы, неприятны и недоверчивы, гораздо чаще имеют модель высшего класса, вроде Audi, BMW или Mercedes», - сообщают психологи из Университета Хельсинки. Профессор социальной психологии Ян-Эрик Леннквист добавил, что он давно был заинтересован владельцами немецких машин, которые чаще других проезжали на красный свет или не пропускали пешеходов.
К подобным выводам ученые пришли после опроса около 1892 жителей Финляндии. Особый интерес у исследователей вызывали не столько отзывы водителей о своих автомобилях, а их личные привычки, богатство и черты характера. Затем они проанализировали ответы с помощью пятифакторной модели личности. Оказалось, что не всех, кто водит эксклюзивные автомобили - можно считать невоспитанными людьми. Добросовестные потребители также испытывали влечение к автомобилям с высоким статусом. Вероятной причиной считается уважение состоятельных людей к немецкому автопрому, который заслуживает доверия.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:30