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Эксперты назвали самые популярные оттенки машин

Эксперты рынка автомобильной индустрии проанализировали популярность того, или иного цвета, который выбирают производители при выпуске транспортных средств и предпочитают покупатели. Так, лидером симпатий оказался белый, его выбирают в порядка 38% случаев.

Серебряным призером в колористике автосферы назван солидный и респектабельный черный цвет, в который покрашена почти каждая пятая машина (19%). Третье место в рейтинге получил серебристый, такой окрас получает каждое десятое транспортное средство.

Также аналитики привели статистику выбора цвета автомобиля по разным странам. Например, китайские производители и потребители чаще всего выбирают именно белый цвет. При этом количество таких машин в Поднебесной составляет около 57%, тогда как европейцы чаще выбирают серые тона. В странах Северной Америки наибольшим спросом пользуются авто различных оттенков красного.

Подводя итоги, специалисты отрасли называют самыми популярными оттенками черный, белый, серый и серебристый, в которые окрашиваются примерно 80% всего мирового рынка авто. Эти цвета эксперты называют нейтральными, на территории Российской Федерации люди активнее приобретают бежевые и коричневые тона, занимающие на отечественном рынке 70%.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 17:41

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