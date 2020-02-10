Эксперты назвали самые популярные оттенки машин





Серебряным призером в колористике автосферы назван солидный и респектабельный черный цвет, в который покрашена почти каждая пятая машина (19%). Третье место в рейтинге получил серебристый, такой окрас получает каждое десятое транспортное средство.Также аналитики привели статистику выбора цвета автомобиля по разным странам. Например, китайские производители и потребители чаще всего выбирают именно белый цвет. При этом количество таких машин в Поднебесной составляет около 57%, тогда как европейцы чаще выбирают серые тона. В странах Северной Америки наибольшим спросом пользуются авто различных оттенков красного.Подводя итоги, специалисты отрасли называют самыми популярными оттенками черный, белый, серый и серебристый, в которые окрашиваются примерно 80% всего мирового рынка авто. Эти цвета эксперты называют нейтральными, на территории Российской Федерации люди активнее приобретают бежевые и коричневые тона, занимающие на отечественном рынке 70%.