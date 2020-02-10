Германские ученые заявили, что мастурбация избавляет от мигрени и укрепляет иммунитет





В научном эксперименте предложили принять участие 11 добровольцам. Медики зафиксировали количество лейкоцитов в крови у людей до и после удовлетворения. Изучив полученную информацию, ученые выяснили, что после онанизма их показатель увеличился из-за выработки гормона любви, счастья и уменьшения кортизола.Специалисты отметили: такой вид самоудовлетворения способен снять головную боль. Во время эксперимента, в котором было задействовано около 800 добровольцев, каждый третий участник после оргазма практически переставал чувствовать мигрень. Все респонденты часто мучились от головной боли.Ученые уверены, что неоднократная мастурбация способна укрепить иммунную систему человека и это поможет организму в борьбе против инфекций. Ранее специалисты из Ратгерского университета заявили: онанизм снимает стресс и повышает качество сна людей.