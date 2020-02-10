АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Германские ученые заявили, что мастурбация избавляет от мигрени и укрепляет иммунитет

Германские ученые из Университетской клиники в Эссене выяснили, какие бывают последствия после мастурбации. В ходе исследования специалисты узнали, что она избавляет от мигрени, укрепляет иммунную систему человека, а также помогает побороть различные инфекции.

В научном эксперименте предложили принять участие 11 добровольцам. Медики зафиксировали количество лейкоцитов в крови у людей до и после удовлетворения. Изучив полученную информацию, ученые выяснили, что после онанизма их показатель увеличился из-за выработки гормона любви, счастья и уменьшения кортизола.

Специалисты отметили: такой вид самоудовлетворения способен снять головную боль. Во время эксперимента, в котором было задействовано около 800 добровольцев, каждый третий участник после оргазма практически переставал чувствовать мигрень. Все респонденты часто мучились от головной боли.

Ученые уверены, что неоднократная мастурбация способна укрепить иммунную систему человека и это поможет организму в борьбе против инфекций. Ранее специалисты из Ратгерского университета заявили: онанизм снимает стресс и повышает качество сна людей.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Австралии тысячи летучих мышей вынудили людей не выходить из своих…
Компания Hyundai раскрыла дату премьеры и опубликовала первые снимки нового…
Рита Дакота о своей стойке на гвоздях: «Испытала что-то сродни…
Ученые: Мышечные сокращения во сне могут быть симптомом скрытой…
В Toyota рассказали о будущем своих суббрендов GR и TRD…
Любовь Успенская сообщила о своей «разрушенной жизни» на концерте в…
Эксперты назвали самые популярные оттенки…
Германские ученые заявили, что мастурбация избавляет от мигрени и укрепляет…
Психологи из Финляндии выяснили, почему водители Mercedes, BMW и Audi грубят чаще…
Медики заявили о высоких шансах спасти Пушкина после дуэли, если бы он жил…
Обновленный Renault Duster появился в продаже с турбодвигателем…
В Китае ученые нашли способ добывать электроэнергию из…
Археолога из Испании обвинили в подделке древнейшего изображения распятия Иисуса…
Анастасия Стоцкая в ближайшем будущем не собирается еще раз становиться…
В интернете появились изображения нового Mercedes-Benz…
Анастасия Волочкова озвучила личное понимание отношений между мужчиной и…
Эксперты: "Geely Coolray появился на рынке России и составит конкуренцию Hyundai…
NASA и ESA запустили новый космический зонд Solar Orbiter для изучения активности…
Эксперты рассказали, что делать в случае невозможности запуска и подзарядки…
Американские ученые выяснили, что домашнее вечернее молоко обладает седативным…
Sony и Amazon не примут участие в выставке MWС 2020 из-за эпидемии…
Джина Лоллобриджида рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским и Никитой…
Китайский рецепт рисовой маски поможет женщинам восстановить и улучшить состояние…
В Бразилии найден вирус с неизвестной науке…
Елизавета II пригласила Меган Маркл и принца Гарри вернуться в…
В интернете показали эксклюзивные рендеры «Русского Прадо» от…
Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала роман Прохора Шаляпина с 40-летней…
В продажу поступил обновленный Mitsubishi…
Просмотреть все новости