В интернете появились изображения нового Mercedes-Benz S-Class
В интернете опубликовали рендерные изображения новой версии Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года. Блогеры, выложившие их для общего доступа, при моделировании использовали шпионские фотоснимки.
В обновлении S-класса конструкторы переосмыслили фронтальную часть экстерьера транспортного средства. Так, у радиаторной решетки появится небольшой выступ, а фонари обретут иную форму. Поработали дизайнеры немецкого бренда и над интерьером, установив цифровую приборную панель и сенсорный монитор, объединивший в себе как информационно-развлекательный комплекс, так и функции экрана для сообщений и рабочих уведомлений.
Внутри машины оборудована мощной силовой установкой с дизельным, либо бензиновым агрегатом. Ее производительность пока не объявлена, однако, как уверены эксперты, по количеству лошадиных сил модель не уступит своим предшественникам. На рынок обновление выйдет уже к концу года, стоимость грядущей новинки пока не известна.
В обновлении S-класса конструкторы переосмыслили фронтальную часть экстерьера транспортного средства. Так, у радиаторной решетки появится небольшой выступ, а фонари обретут иную форму. Поработали дизайнеры немецкого бренда и над интерьером, установив цифровую приборную панель и сенсорный монитор, объединивший в себе как информационно-развлекательный комплекс, так и функции экрана для сообщений и рабочих уведомлений.
Внутри машины оборудована мощной силовой установкой с дизельным, либо бензиновым агрегатом. Ее производительность пока не объявлена, однако, как уверены эксперты, по количеству лошадиных сил модель не уступит своим предшественникам. На рынок обновление выйдет уже к концу года, стоимость грядущей новинки пока не известна.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:50