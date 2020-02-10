Эксперты: "Geely Coolray появился на рынке России и составит конкуренцию Hyundai Creta"





По сообщениям российских СМИ, новый Geely Coolray, "соперник" Hyundai Creta и Kia Seltos, уже появился в отечественных автосалонах. Все же доступ к китайскому SUV имеют лишь немногие, ведь его продажи намечены на весну текущего года. Информация о появлении кроссовера появилась случайным образом: профиль компании Geely в соцсети Instagram днями ранее опубликовал фотографии с автомобилем, которые позже были удалены.Источники говорят, что пока можно судить лишь о нескольких экземплярах Coolray, которые были доставлены из Беларуси. Известно, что производство модели налажено на мощностях "БелДжи", а её появление в России связано с желанием бренда ознакомить дилеров с новинкой. Что касается характеристик, то "паркетный" внедорожник оснастят 1.5-литровым мотором от Volvo с двумя версиями мощностей: 150 и 177 л.с. Оба варианта получат 7-ступенчатую РКПП, а также передний или задний привод. Предполагаемая стоимость лежит в пределах 1.1-1.3 млн рублей.