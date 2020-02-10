Sony и Amazon не примут участие в выставке MWС 2020 из-за эпидемии коронавируса





Sony и Amazon являются последними компаниями, которые отказались от участия в Mobile World Congress 2020 из-за новой вспышки коронавируса в китайском Ухане. LG, ZTE, Nvidia и Ericsson уже отменили различные мероприятия, которые должны были состояться в Барселоне на крупнейшей в мире выставке мобильных технологий. Как говорят представители Sony, они "придают первостепенное значение безопасности и благополучию покупателей и сотрудников", поэтому приняли решение не ехать на церемонию.Подобную позицию высказали и в сервисе Amazon, при том что последний никогда не был активным участником MWC в отличие от той же Sony. Ассоциация GSM, которая организует выставку, недавно заявила о дальнейших мерах противодействия распространению коронавируса. Ни одному туристу из китайской провинции Хубэй, где началась эпидемия, не будет разрешен доступ к событию. В то же время посетители, которые недавно приехали из Китая, должны будут доказать свое пребывание за пределами восточной страны на протяжении 14 дней. Само событие будет проходить с 24 по 27 февраля в Испании.