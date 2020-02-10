В продажу поступил обновленный Mitsubishi Mirage





Официально модифицированный автомобиль представили публике в конце минувшего, 2019 года. Как отмечают эксперты, экстерьер новинки имеет много общих черт с модернизированными кроссоверами Outlander и ASX того же производителя. Так, в модели установили X-образную решетку радиатора, также изменив внешний вид бамперов и модуля ходовых огней.Безусловным плюсом является и наличие фронтальных подушек безопасности, антиблокировочная система торможения и распределения тормозного усилия (EBD). Комфортное вождение обеспечат комплекс мультимедиа и кондиционер.Силовой агрегат в машине выжимает 80 лошадиных сил, причем кроме 1,2-литрового атмосферного мотора других вариантов производитель не предлагает, нет альтернативы и у переднепроиводной системы. Однако трансмиссию покупатель может выбрать сам из имеющихся механической коробки передач или вариатора. Стоимость машину довольно демократичная, приобрести ее можно за 865 тысяч рублей.