В продажу поступил обновленный Mitsubishi Mirage
На международный рынок транспортных средств вышла очередная модификация автомобиля от Mitsubishi. Mirage. Обновленная модель популярного хэтчбека, уже поступила в продажу и доступна в дилерских центрах и автосалонах Великобритании.
Официально модифицированный автомобиль представили публике в конце минувшего, 2019 года. Как отмечают эксперты, экстерьер новинки имеет много общих черт с модернизированными кроссоверами Outlander и ASX того же производителя. Так, в модели установили X-образную решетку радиатора, также изменив внешний вид бамперов и модуля ходовых огней.
Безусловным плюсом является и наличие фронтальных подушек безопасности, антиблокировочная система торможения и распределения тормозного усилия (EBD). Комфортное вождение обеспечат комплекс мультимедиа и кондиционер.
Силовой агрегат в машине выжимает 80 лошадиных сил, причем кроме 1,2-литрового атмосферного мотора других вариантов производитель не предлагает, нет альтернативы и у переднепроиводной системы. Однако трансмиссию покупатель может выбрать сам из имеющихся механической коробки передач или вариатора. Стоимость машину довольно демократичная, приобрести ее можно за 865 тысяч рублей.
Официально модифицированный автомобиль представили публике в конце минувшего, 2019 года. Как отмечают эксперты, экстерьер новинки имеет много общих черт с модернизированными кроссоверами Outlander и ASX того же производителя. Так, в модели установили X-образную решетку радиатора, также изменив внешний вид бамперов и модуля ходовых огней.
Безусловным плюсом является и наличие фронтальных подушек безопасности, антиблокировочная система торможения и распределения тормозного усилия (EBD). Комфортное вождение обеспечат комплекс мультимедиа и кондиционер.
Силовой агрегат в машине выжимает 80 лошадиных сил, причем кроме 1,2-литрового атмосферного мотора других вариантов производитель не предлагает, нет альтернативы и у переднепроиводной системы. Однако трансмиссию покупатель может выбрать сам из имеющихся механической коробки передач или вариатора. Стоимость машину довольно демократичная, приобрести ее можно за 865 тысяч рублей.
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:30