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В продажу поступил обновленный Mitsubishi Mirage

На международный рынок транспортных средств вышла очередная модификация автомобиля от Mitsubishi. Mirage. Обновленная модель популярного хэтчбека, уже поступила в продажу и доступна в дилерских центрах и автосалонах Великобритании.

Официально модифицированный автомобиль представили публике в конце минувшего, 2019 года. Как отмечают эксперты, экстерьер новинки имеет много общих черт с модернизированными кроссоверами Outlander и ASX того же производителя. Так, в модели установили X-образную решетку радиатора, также изменив внешний вид бамперов и модуля ходовых огней.

Безусловным плюсом является и наличие фронтальных подушек безопасности, антиблокировочная система торможения и распределения тормозного усилия (EBD). Комфортное вождение обеспечат комплекс мультимедиа и кондиционер.

Силовой агрегат в машине выжимает 80 лошадиных сил, причем кроме 1,2-литрового атмосферного мотора других вариантов производитель не предлагает, нет альтернативы и у переднепроиводной системы. Однако трансмиссию покупатель может выбрать сам из имеющихся механической коробки передач или вариатора. Стоимость машину довольно демократичная, приобрести ее можно за 865 тысяч рублей.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:30

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