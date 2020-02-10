Эксперты рассказали, что делать в случае невозможности запуска и подзарядки смартфона





Отечественные специалисты рассказали о том, какие меры предпринять в случае отсутствия реакции смартфона на попытки включить либо зарядить его. В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор, в особенности если он съемный, ведь его контакты могли окислиться. Более распространенной проблемой бывают и физические повреждения корпуса. Вариантом срочного восстановления заряда батареи можно назвать универсальное устройство, называемое в народе «лягушкой», которая справляется с задачей, даже если разъем телефона неисправен.Довольно часто причинами вышеописанной проблемы бывают превышение допустимого объема информации на карте либо использование несоответствующего накопителя. Подобным эффектом обладает ошибка системного обеспечения или слишком большое приложение, установка которого не завершилась. Не стоит исключать возможность заражения смартфона вредоносным ПО, которое может работать в фоновом режиме. В любом случае необходимо провести проверку на наличие вирусов, а также принудительную перезагрузку устройства. Если этот подход не сработал, нужно обратиться к специалисту либо в службу техподдержки.