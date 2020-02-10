Телеведущая Тина Канделаки достойно ответила на оскорбления со стороны Ксении Собчак

Тина Канделаки в очередной раз пообщалась со своими поклонниками. Так, в одной из переписок она прокомментировала выпад со стороны Ксении Собчак. Теледива отметила, что ей приятно, что на простую девчонку из города Тбилиси обращает свое внимание кандидат в экс-президенты и известный блогер Ксения Собчак. Помимо этого, Тина Канделаки подчеркнула, что у Собчак идеальная кожа, а также есть без сомнения харизма.По ее словам, ей очень приятно, что Ксения Анатольевна обратила на нее свое внимание и заговорила о ней. В итоге подписчики Тины Канделаки пришли к выводу, что телеведущая красиво смогла сделать свою коллегу. Они остались в восторге и в этой ситуации стали именно на сторону Тины Канделаки.