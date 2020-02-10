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В интернете показали эксклюзивные рендеры «Русского Прадо» от УАЗ

Компания УАЗ готовится вывести на рынок уникальный автомобиль. Эксклюзивные рендерные изображения «Русского Прадо» уже показали в интернете.

Автоблогеры представили, как будет выглядеть автомобиль после выхода на рынок. В создании рендеров эксперты руководствовались изображениями, прикрепленными к патентной документации транспортного средства. Если ранее большая часть информации была о внешнем виде грядущей новинки, то сейчас у поклонников продукции отечественного автопрома появилась возможность рассмотреть интерьер салона. Модернизированный «Патриот», который образно сравнивают с популярной маркой Prado от Toyota, задолго до выхода уже вызвал ажиотаж. В рисунках, которые представили публике энтузиасты автодизайна, угадываются также черты так и не вышедшего в серийное производство внедорожника УАЗ-3170.

После апгрейда кроссовер получит аналогичную японской Land Cruiser Prado линзованную оптику. Также следует ожидать новые переработанные бамперы, выразительную радиаторную решетку и светодиодные задние фары. Изменится форма капота и крыльев, а внутри автомобиля появится иное решение передней панели. Интерьер салона украсит сенсорный дисплей с тоннелем и улучшенной центральной консолью. Не исключено, что техностилисты отечественного концерна изменят рулевое колесо, приборную панель и дверные карты. Руль, лобовое стекло и кресла оснастят подогревом, управлять которым можно с помощью центральной консоли.

Кроме того, покупателя ждут качественный парктроник, круиз-контроль, видеорегистратор и беспроводная зарядка. Новый рамник обеспечат независимой пружинной подвеской и зависимой пружиной. Машина по традиции получит полноприводную трансмиссию, а силовую установку составят бензиновые 2,3-литровый турбомотор на 150 и 170 лошадиных сил, 2,2 литровый турбодизель, и 145-сильный атмосферный двигатель на 2,5 литра. Коробка передач в транспортном средстве шестиступенчатая механическая либо автоматическая. Первая «Русская Прадо» сойдет с конвейера уже во второй половине 2021 года, стоимость обновленного «Патриота» составит примерно 1,2-1,6 миллиона рублей.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:44

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