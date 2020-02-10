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Ученые: Можно накормить всех жителей Земли без разрушения планеты

Международная группа ученых разработала новую концепцию, которая говорит о том, что можно накормить всех жителей Земли (около 10 миллиардов человек), не разрушая планету. Эксперты уверены, что постоянно уменьшающееся количество питьевой воды и деградация экологической системы непременно приведут к дефициту продовольствия.

Ученые: Можно накормить всех жителей Земли без разрушения планеты


По словам специалистов Берлинского университета им. Гумбольдта, они обеспокоены методами, которые обеспечивают питание жителей Земли в современном мире. Половина продуктов производится с негативным влиянием на экологическую ситуацию. Слишком много земли задействовано под выпас скота и посевы, а для повышения урожайности постоянно используются удобрения. Для того, чтобы планета благополучно существовала и дальше, необходимо переосмыслить множество процессов.

Ученые установили, какое число жителей Земли можно накормить, если четко соблюдать строгие стандарты экологической устойчивости. Речь идет о сохранении целостности биосферы, внесении изменений в земельную систему, контроле уровня СО2 и об использовании пресной воды.

Для того, чтобы можно было накормить всех людей на планете, необходимо пересмотреть способы ведения сельского хозяйства, изменить рацион питания человечества и сократить пищевые отходы. Если следовать имитационной модели ученых, то удастся сохранить баланс между сохранением биосферы Земли и достаточным продовольствием. Планета получит шанс на оздоровление, если люди ограничат потребление натурального мяса и будут отдавать предпочтение овощам и бобовым культурам.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:15

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