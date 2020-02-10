Ученые: Можно накормить всех жителей Земли без разрушения планеты





По словам специалистов Берлинского университета им. Гумбольдта, они обеспокоены методами, которые обеспечивают питание жителей Земли в современном мире. Половина продуктов производится с негативным влиянием на экологическую ситуацию. Слишком много земли задействовано под выпас скота и посевы, а для повышения урожайности постоянно используются удобрения. Для того, чтобы планета благополучно существовала и дальше, необходимо переосмыслить множество процессов.Ученые установили, какое число жителей Земли можно накормить, если четко соблюдать строгие стандарты экологической устойчивости. Речь идет о сохранении целостности биосферы, внесении изменений в земельную систему, контроле уровня СО2 и об использовании пресной воды.Для того, чтобы можно было накормить всех людей на планете, необходимо пересмотреть способы ведения сельского хозяйства, изменить рацион питания человечества и сократить пищевые отходы. Если следовать имитационной модели ученых, то удастся сохранить баланс между сохранением биосферы Земли и достаточным продовольствием. Планета получит шанс на оздоровление, если люди ограничат потребление натурального мяса и будут отдавать предпочтение овощам и бобовым культурам.