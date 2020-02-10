Елизавета II пригласила Меган Маркл и принца Гарри вернуться в Великобританию





Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские прибудут в Лондон в марте по просьбе Елизаветы II. В частности, принц Гарри и Меган Маркл присоединятся к остальным членам семейства в рамках мероприятия, организованного по случаю Дня Содружества. В пределах Вестминстерского аббатства ожидается присутствие представителей более чем 50 государств. Часовая встреча запланирована на вторую половину дня 9 марта. В 2019 Меган Маркл и принц Гарри тоже присутствовали на указанном мероприятии, разместившись рядом с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Позже пара присоединилась к принцу Эндрю, который тоже недавно сложил полномочия.Все процедуры в связи с отказом от обязанностей при дворе пара надеется завершить весной.