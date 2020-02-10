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Елизавета II пригласила Меган Маркл и принца Гарри вернуться в Великобританию

Елизавета II решила пригласить Меган Маркл и принца Гарри обратно в Великобританию, чтобы они приняли участие в важном событии. Этот выход может оказаться для пары последним как представителей королевской семьи.

Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские прибудут в Лондон в марте по просьбе Елизаветы II. В частности, принц Гарри и Меган Маркл присоединятся к остальным членам семейства в рамках мероприятия, организованного по случаю Дня Содружества. В пределах Вестминстерского аббатства ожидается присутствие представителей более чем 50 государств. Часовая встреча запланирована на вторую половину дня 9 марта. В 2019 Меган Маркл и принц Гарри тоже присутствовали на указанном мероприятии, разместившись рядом с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Позже пара присоединилась к принцу Эндрю, который тоже недавно сложил полномочия.

Все процедуры в связи с отказом от обязанностей при дворе пара надеется завершить весной.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:52

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