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Звезда «Дом-2» Арай Чобонян испортил новую машину Ирины Пинчук

Бывший участник скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Арай Чобонян поверг в шок свою возлюбленную Ирину Пинчук. Молодой человек испортил ее автомобиль тем, что с помощью баллончика написал на нем свое имя.

Звезда «Дом-2» Арай Чобонян испортил новую машину Ирины Пинчук

Ирина Пинчук вместе со своим молодым человеком очень часто принимает участие в различного рода интернет баттлах, которые проходят в Instagram. Пара уже неоднократно удивляла своих подписчиков. На этот раз, согласно полученному заданию, Араю нужно было разукрасить новую машину своей возлюбленной. Молодой человек справился с поручением с легкостью.

Он написал на автомобиле свое имя с помощью водяного баллончика, а это значит, рисунок можно легко смыть.

Стоит отметить, что Ирина Пинчук, когда увидела результат творчества Арая Чобоняна, кричала и спрашивала у него, а можно ли отмыть подобное. Арай ей сказал, что понятия не имеет, но можно попробовать.


Стоит отметить, что отношения влюбленных Арая Чобоняна и Ирины Пинчук начались за периметром. Их познакомили общие друзья. Во время участия в шоу «Дом-2» у Ирины Пинчук не вышло построить хоть с кем-то нормальные отношения.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:55

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