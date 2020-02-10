Звезда «Дом-2» Арай Чобонян испортил новую машину Ирины Пинчук





Ирина Пинчук вместе со своим молодым человеком очень часто принимает участие в различного рода интернет баттлах, которые проходят в Instagram. Пара уже неоднократно удивляла своих подписчиков. На этот раз, согласно полученному заданию, Араю нужно было разукрасить новую машину своей возлюбленной. Молодой человек справился с поручением с легкостью.Он написал на автомобиле свое имя с помощью водяного баллончика, а это значит, рисунок можно легко смыть.Стоит отметить, что Ирина Пинчук, когда увидела результат творчества Арая Чобоняна, кричала и спрашивала у него, а можно ли отмыть подобное. Арай ей сказал, что понятия не имеет, но можно попробовать.Стоит отметить, что отношения влюбленных Арая Чобоняна и Ирины Пинчук начались за периметром. Их познакомили общие друзья. Во время участия в шоу «Дом-2» у Ирины Пинчук не вышло построить хоть с кем-то нормальные отношения.