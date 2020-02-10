В Сети появилась новая информация о возможностях камеры будущего Samsung Galaxy S20
В преддверии выпуска Galaxy S20 компания Samsung делится новыми подробностями о технических характеристиках флагмана. Недавно в Сети появилась новая информация о возможностях камеры будущего смартфона.
Помимо недавно опубликованных фото предстоящего Samsung Galaxy S20, в Сеть просочились и технические характеристики новинки от южнокорейской компании. В частности, пользователям были представлены высококачественные снимки, сделанные при помощи камеры смартфона. Инсайдер сопоставил полученные изображения с возможностями объектива текущего флагмана Samsung Galaxy S10. Эксперты особенно отмечали разницу при съемке в темное время суток, в которой с уверенностью побеждает Galaxy S20.
Что касается спецификаций, то Samsung Galaxy S20 оснастят 6,9-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED формата Infinity-O, 108-мегапиксельным основным сенсором с перископным модулем и 100-кратным гибридным зумом, а также 45-ваттной быстрой зарядкой. Официальная презентация гаджета намечена 11 февраля на церемонии Galaxy Unpacked. Что касается стоимости, что некоторые источники говорили о возможном диапазоне от тысячи до 4 тысяч долларов США.
Помимо недавно опубликованных фото предстоящего Samsung Galaxy S20, в Сеть просочились и технические характеристики новинки от южнокорейской компании. В частности, пользователям были представлены высококачественные снимки, сделанные при помощи камеры смартфона. Инсайдер сопоставил полученные изображения с возможностями объектива текущего флагмана Samsung Galaxy S10. Эксперты особенно отмечали разницу при съемке в темное время суток, в которой с уверенностью побеждает Galaxy S20.
Что касается спецификаций, то Samsung Galaxy S20 оснастят 6,9-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED формата Infinity-O, 108-мегапиксельным основным сенсором с перископным модулем и 100-кратным гибридным зумом, а также 45-ваттной быстрой зарядкой. Официальная презентация гаджета намечена 11 февраля на церемонии Galaxy Unpacked. Что касается стоимости, что некоторые источники говорили о возможном диапазоне от тысячи до 4 тысяч долларов США.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:18