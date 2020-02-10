Российские режиссеры не отрицают, что в будущем по истории с коронавирусом будут сняты фильмы
Российские режиссеры не отрицают, что в будущем по истории с коронавирусом будут сняты фильмы. Самым популярным сюжетом, по мнению экспертов, станет масштабная афера фармацевтов.
Создатель “Тихого Дона” Сергей Урсуляк напомнил, что незадолго до распространения коронавируса на экраны вышел фильм “Эпидемия” Павла Костомарова. Режиссер уверен, что российская киноиндустрия уже внесла свой вклад в данной теме.
В этом фильм, по мнению Алексея Петрухина, можно рассмотреть подтекст распространения болезни, который может оказаться спланированной акцией китайцев. В частности, бизнесмены могли искусственно спровоцировать вирус, чтобы взять под свое начало фирмы, от которых откажутся иностранцы. “Аферой фармацевтов” коронавирус назвал Виктор Мережко, а сам он относится к сведениям о распространении недуга со скептицизмом. Режиссеры считают, что история с коронавирусом точно будет преобразована в шпионский фильм.
Создатель “Тихого Дона” Сергей Урсуляк напомнил, что незадолго до распространения коронавируса на экраны вышел фильм “Эпидемия” Павла Костомарова. Режиссер уверен, что российская киноиндустрия уже внесла свой вклад в данной теме.
В этом фильм, по мнению Алексея Петрухина, можно рассмотреть подтекст распространения болезни, который может оказаться спланированной акцией китайцев. В частности, бизнесмены могли искусственно спровоцировать вирус, чтобы взять под свое начало фирмы, от которых откажутся иностранцы. “Аферой фармацевтов” коронавирус назвал Виктор Мережко, а сам он относится к сведениям о распространении недуга со скептицизмом. Режиссеры считают, что история с коронавирусом точно будет преобразована в шпионский фильм.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:04