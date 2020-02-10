АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Российские режиссеры не отрицают, что в будущем по истории с коронавирусом будут сняты фильмы

Российские режиссеры не отрицают, что в будущем по истории с коронавирусом будут сняты фильмы. Самым популярным сюжетом, по мнению экспертов, станет масштабная афера фармацевтов.

Создатель “Тихого Дона” Сергей Урсуляк напомнил, что незадолго до распространения коронавируса на экраны вышел фильм “Эпидемия” Павла Костомарова. Режиссер уверен, что российская киноиндустрия уже внесла свой вклад в данной теме.

В этом фильм, по мнению Алексея Петрухина, можно рассмотреть подтекст распространения болезни, который может оказаться спланированной акцией китайцев. В частности, бизнесмены могли искусственно спровоцировать вирус, чтобы взять под свое начало фирмы, от которых откажутся иностранцы. “Аферой фармацевтов” коронавирус назвал Виктор Мережко, а сам он относится к сведениям о распространении недуга со скептицизмом. Режиссеры считают, что история с коронавирусом точно будет преобразована в шпионский фильм.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появилась новая информация о возможностях камеры будущего Samsung Galaxy…
Ученые: Можно накормить всех жителей Земли без разрушения…
Телеведущая Тина Канделаки достойно ответила на оскорбления со стороны Ксении…
Тина Канделаки считает фильм “Ирландец” главным “неудачником” премии…
Российские режиссеры не отрицают, что в будущем по истории с коронавирусом будут сняты…
Ученые из Швейцарии обнаружили у броненосцев способность передавать проказу…
Звезда «Дом-2» Арай Чобонян испортил новую машину Ирины…
Плющенко: «Медведева и Загитова смогут исполнять четверные…
«Волнуюсь. Аж начала худеть перед родами»: Беременная Оксана Самойлова поделилась личными…
У берегов Антарктиды обнаружено озеро с жидкой…
Звезда «Давай поженимся!» Лана Медингер о плюсах груди 14 размера: «Мой бюст лишает дара…
Ученые составили ТОП-10 самых полезных продуктов в…
Наталья Штурм показала фото побоев, нанесенных экс-супругом Игорем…
Лаврентьев день: Необычные традиции и приметы на 11…
Шестилетняя дочь Анны Снаткиной Вероника села на шпагат на…
«Оскар-2020»: Билли Портер появился на церемонии в эпатажном…
Тина Канделаки: «Родители продали квартиру, чтобы я переехала в…
В Минобрнауки отменили ограничения на общение ученых с…
Дочь Анны Седоковой Алина Белькевич: «Я думала, что иметь такую маму…
Принц Гарри прошел курс лечения волос в трихологической клинике…
Билли Айлиш и Эминем исполнили мировые хиты на церемонии премии…
В РФ регионы с самым доступным бензином возглавил Ямало-Ненецкий автономный…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина объяснила, почему не хочет участвовать в шоу Леры…
Подруги Галины Волчек оставались ночевать в квартире актрисы после измены Евгения…
Компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip во время трансляции…
Вадим Манукян раскритиковал жалующихся на маленькие пенсии звезд: «Им и 23 тысячи…
Оззи Осборн анонсировал необычную презентацию новой пластинки «Ordinary…
Врачи назвали опасности прокалывания ушей многоразовым…
Просмотреть все новости