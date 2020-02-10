«Оскар-2020»: Билли Портер появился на церемонии в эпатажном платье

Звезда «Гламурных боссов» выбрал для выхода в свет наряд от Джайлза Дикона, состоящий из пышной юбки и блестящей блузы, выполненной в виде доспехов. Образ Билли Портера дополнила дизайнерская обувь Джимми Чу и массивные браслеты. По словам актера, когда он выбирал наряд для церемонии «Оскар-2020», то вдохновился антуражем Кенсингтонского дворца. На пышной юбке можно рассмотреть архитектуру королевской резиденции, в которой проживают принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Именитый дизайнер работал над созданием образа для Билли Портера несколько месяцев, но окончательный вариант платье был утвержден не сразу.За пределами церемонии 50-летнего актера увидели с теплым пледом, который он набросил на плечи, чтобы защититься от моросящего в тот день дождя. Такой контраст вызвал множество обсуждений, а некоторые пользователи даже создали мемы с участием Билли Портера и распространили в социальной сети.Во время своего выступления на сцене актер также блистал. Для своего номера он выбрал эпатажный алый костюм, а образ дополнил золотым плащом, серебристыми ботинками и ослепительными украшениями.