Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина объяснила, почему не хочет участвовать в шоу Леры Кудрявцевой





Известно, что Ксения Бородина предложила своим поклонникам задать ей те вопросы, которые их интересуют. Один из них касался участия звезды в программе «Секрет на миллион». Ксения Бородина дала развернутый ответ на эту тему.Она подчеркнула, что хотела бы стать ведущей подобной программы, но принимать, участие в шоу у нее желания нет. Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что не хочет сидеть в студии и оправдываться за свое поведение, которое уже в прошлом. Помимо этого, теледива не хочет обсуждать отношения со своими бывшими мужчинами. Ко всему Ксения уверена, что сказанную ей правду вполне потом могут перекрутить так, как будет выгодно представителям СМИ.Также Ксения Бородина отметила, что о подробностях жизни своей семьи она рассказывает постоянно в своем Instagram.