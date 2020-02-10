Принц Гарри прошел курс лечения волос в трихологической клинике Лондона





За последние несколько лет волосы на голове принца Гарри стали быстро исчезать. Хирург-трансплантологлондонской клиники сообщил, что процесс облысения начался из-за стресса, отцовства и королевских обязанностей. По словам медика: лечение стоило очень дорого и состояло из нескольких этапов. Специалист уверен, что якобы принц решил посетить клинику под влиянием своей жены Меган Маркл. Также доктор рассказал: сюда чаще всего обращаются мужчины из-за давления противоположного пола.Без необходимого курса лечения принц Гарри может стать абсолютно лысым уже в 50 лет. Практически все члены королевской семьи мужского пола страдали от данной проблемы. Ген облысения лишает людей волос в очень раннем возрасте, например, принц Уильям столкнулся с заболеванием в 20 лет. Ранее было известно, что и другие члены королевской семьи проходили лечение в лондонской трихологической клинике. Например, перед собственной свадьбой центр посетила Меган Маркл, чтобы улучшить состояние волос.