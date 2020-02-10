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Компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Flip во время трансляции «Оскара»

Учитывая предстоящую церемонию Unpacked 2020, для многих фанатов фирмы Samsung стало неожиданностью представление складного смартфона Galaxy Z Flip. Известно, что южнокорейская компания показала рекламный видеоролик во время трансляции «Оскара».

С приближением Unpacked 2020 Samsung начал понемногу делится информацией о своих будущих смартфонах, несмотря на предыдущие утечки. Компания теперь представила смартфон Galaxy Z Flip в 30-секундном рекламном ролике, который транслировался по телевидению во время церемонии награждения «Оскар» 2020 года. Зрители смогли оценить новый гаджет в фиолетовом и черном корпусе. Кадры также показали двойную камеру и шов складного устройства вместе с высококачественной анимацией работы.

Небольшой 1,06-дюймовый экран с внешней стороны позволит владельцу увидеть имя звонящего и даст возможность ответить или отклонить вызов. Стоит отметить, что Galaxy Z Flip не складывается полностью, поскольку между двумя половинами заметен зазор. Для сравнения, недавно выпущенная Motorola RAZR не обладает подобным недостатком. Что касается официальной презентации, то премьера Z Flip пройдет 11 февраля, когда бренд покажет флагман серии S20.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:09

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