Звезда «Дом-2» Нелли Ермолаева отметила с бывшим мужем день рождения сына
Совсем недавно экс-участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева сообщила о своем разрыве с мужем Кириллом Андреевым. Однако, несмотря на перипетии в личной жизни девушка смогла взять себя в руки ради своего маленького сына.
В декабре прошлого года бывшая участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала о том, что их отношения с Кириллом Андреевым закончились. Теледива тогда написала в личном блоге отметив, что они с мужем теперь порознь.
Тем не менее, Нелли говорила неоднократно, что у нее пока не совсем, получается, взять себя в руки и пока она чувствует себя весьма подавлено.
Но на днях бывшие возлюбленные все-таки встретились ради общего ребенка. Их сыну Мирону исполнилось 2 года, по этому случаю, родители устроили для него грандиозный праздник.
В соцсетях Нелли Ермолаева поделилась подробностями этого праздника. Звезда «Дом-2» показала, какие подарки преподнесли ее сыну родственники, а также близкие друзья. Помимо этого, Нелли Ермолаева разместила в блоге видео, которое касается появления ее малыша на свет.
В декабре прошлого года бывшая участница проекта «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала о том, что их отношения с Кириллом Андреевым закончились. Теледива тогда написала в личном блоге отметив, что они с мужем теперь порознь.
Тем не менее, Нелли говорила неоднократно, что у нее пока не совсем, получается, взять себя в руки и пока она чувствует себя весьма подавлено.
Но на днях бывшие возлюбленные все-таки встретились ради общего ребенка. Их сыну Мирону исполнилось 2 года, по этому случаю, родители устроили для него грандиозный праздник.
В соцсетях Нелли Ермолаева поделилась подробностями этого праздника. Звезда «Дом-2» показала, какие подарки преподнесли ее сыну родственники, а также близкие друзья. Помимо этого, Нелли Ермолаева разместила в блоге видео, которое касается появления ее малыша на свет.