В продаже скоро появятся бюджетные флагманы Honor 30 и Honor 30 Pro





Источник, близкий к разработчикам из компании Huawei, поделился информацией о готовящихся к выпуску Honor 30 и Honor 30 Pro. Если верить последней утечке, оба флагмана дебютируют уже в апреле этого года сразу после официальной презентации в Париже Huawei P40 и P40 Pro. Что касается технических характеристик, то эти новинки будут полностью идентичными Honor V30 5G и V30 Pro 5G, являясь европейскими вариантами вышеназванных моделей из Китая.Это значит, что комплектация Honor 30 и Honor 30 Pro будет включать в себя основной 40-мегапиксельный датчик Sony IMX600 с двумя OIS и лазерной AF-камерой, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и мощный чипсет Kirin 990 5G. Последний будет связан с 6/8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб памяти, в зависимости от версии. Программное обеспечение - Magic UI 3.0.1, основанное на Android 10, дополняется сверхбыстрой зарядкой Honor SuperCharge на 40 Вт и вариантами батареи емкостью 4200 мАч либо 4100 мАч.