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Мария Захарова рассказала, какими навыками должен обладать современный дипломат

Мария Захарова недавно поделилась мыслями о том, что вместе с переменами в мире должны меняться и современные дипломаты. Представитель МИД России рассказала, какими навыками должны обладать политические деятели.

Мария Захарова утверждает, что в её работе поменялось многое из-за стремительного прогресса в дипломатических отношениях и мире в целом. Это создает для общественных деятелей новые требования, которым нужно соответствовать. В первую очередь глава Департамента информации и печати МИД РФ рекомендует дипломатам становиться более общительными не только во время личных встреч, но и в социальных сетях. Это позволит находить общий язык не только с представителями той или иной страны, но также поможет развить новые навыки.

Захарова называет знание международного права, иностранной культуры и языков, а также умение общаться в Сети, давать интервью и объяснять свою позицию по тем или иным вопросам -"стандартным набором" любого дипломата. Представитель МИД России добавила, что адекватный подход нужно найти и к агрессивным оппонентам, предлагая им свою аргументацию и не опускаясь до оскорблений. Стоит отметить, что сегодня празднуется День дипломатического работника, который утвердили еще в 2002 году.

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Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:58

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