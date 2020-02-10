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Эксперты обнаружили, что более 80% корпоративных сетей в России заражены вирусами

Специалисты по кибербезопасности пришли к выводу, что компании в России уделяют мало внимания требованиям в плане защиты персональных и рабочих данных. Более 80% корпоративных сетей в отечественных фирмах заражены вирусами.

Компания Positive Technologies недавно провела исследование корпоративных сетей и сетей госструктур в России, в 81% из которых наблюдалось наличие вредоносного ПО. При этом, более чем половину случаев (55%) составляли майнеры, которые добывали криптовалюту, используя мощности того или иного компьютера у ничего не подозревающего офисного работника. Доля программ с показом рекламы достигала 28%, а 24% вирусов представляли собой шпионское программное обеспечение.

Эксперты по кибербезопасности сообщили, что основную причину подобной статистики следует искать в действиях подопечных. Сотрудники российских фирм часто скачивают фильмы с торрентов и общаются через неблагонадежные мессенджеры, становясь легкой добычей для злоумышленников. Ситуацию обостряют и чрезвычайно простые пароли, вроде набора чисел от 1 до 5 или даты рождения. Следует обратить внимание на возможность удаленного доступа к корпоративным ресурсам, которая наблюдается в 67%. Подобный компьютер может быть взломан, а через него хакеры смогут пробраться в рабочую сеть.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:15

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