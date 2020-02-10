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В США рассказали о естественном препятствии в случае войны с Россией

Военные специалисты из США теоретически оценили свои шансы в войне с Россией. Американцы рассказали, что эффективному вооруженному конфликту будут препятствовать естественный ландшафт и инфраструктура в Восточной Европе.

Как сообщают американские СМИ, ВС США большую часть своего существования вели боевые действия в пустынях и горных ландшафтах, поэтому для них будут непривычными равнины Восточной Европы. Ситуацию также усложняют многочисленные реки, вроде Вислы, которые протекают с севера на юг. Это вынудит силы НАТО перебрасывать формирования через мосты, которые тоже не предназначены для техники весом более 55 тонн. По определенным причинам, во время холодной войны западноевропейская инфраструктура строилась с расчетом на 60-тонные бронемашины, в отличие от переправ в странах Варшавского договора - рассчитанных на 45-тонный Т-72.

Более того, потребность в мощных мостах была низкой для советской армии, имевшей на вооружении "танки-амфибии", способные пересекать местность, испещренную водоемами. Для американцев это создает потерю преимущества в виде тяжелой военной техники, которая в этом случае исключает основной танк "Абрамс", британский "Челленджер", немецкий "Леопард" и даже французский "Леклерк". Единственным вариантом останется "Бредли", насчитывающий менее 50 тонн.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:09

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