В Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях





К примеру, за попытку залезть на пирамиду можно получить штраф в размере 400 тысяч рублей. В отдельных случаях суд выносит решение о тюремном заключении. Ужесточение наказания уже подтверждено властями Египта, а поправки были утверждены и внесены в закон. Таким образом введено наказание за запрещенное законом проникновение на место размещения памятников культуры и важных для археологии объектов.За попытку продажи объектов культурного наследия или его части злоумышленника ждет штраф в размере 4-40 млн рублей. Чтобы вывезти артефакт из страны - нужно получить официальный документ.