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В Египте ужесточили наказание за неприличное поведение в музеях

Новые поправки в законы Египта усилили наказание за неприличное поведение в стенах музеев страны и на территории достопримечательностей. За предоставленный риск целостности объектов культурного наследия можно получить крупный штраф или тюремный срок.

К примеру, за попытку залезть на пирамиду можно получить штраф в размере 400 тысяч рублей. В отдельных случаях суд выносит решение о тюремном заключении. Ужесточение наказания уже подтверждено властями Египта, а поправки были утверждены и внесены в закон. Таким образом введено наказание за запрещенное законом проникновение на место размещения памятников культуры и важных для археологии объектов.

За попытку продажи объектов культурного наследия или его части злоумышленника ждет штраф в размере 4-40 млн рублей. Чтобы вывезти артефакт из страны - нужно получить официальный документ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:04

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