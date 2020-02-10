Медики: Женщина может забеременеть во второй раз даже находясь «в интересном положении»





По данным исследований, было обнаружено, что суперфекция крайне редко встречается среди людей. Однако в медицине зафиксированы около десяти случаев повторного зачатия в период вынашивания ребенка. Ученые подробно изучают «вторую беременность» у некоторых видов животных, так как они до сих пор ищут причину женского феномена у человека.Как известно, процесс зачатия происходит в результате соединения женской яйцеклетки и мужского сперматезоида. После их слияния оплодотворенная клетка прикрепляется к стенке матки, что служит началом развития плода. Чтобы обеспечить будущее потомство всеми необходимыми веществами и не растрачивать ценные ресурсы на последующие овуляции организм сокращает выработку соответствующий гормонов и активизирует пролактин для сохранения беременности. Такой процесс исключает вероятность повторного зачатия.Ввиду физиологической невозможности второго оплодотворения яйцеклетки ученые поражены необычным явлением суперфекции и продолжают изучать его.