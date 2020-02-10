В Таиланде при столкновении двух катеров пострадали более 20 граждан России





Российский консул в Таиланде Владимир Пронин подтвердил информацию о смерти детей в результате столкновения двух катеров около побережья Пхукета. Известно, что на одном из катеров находились тайцы, а в другом россияне, среди которых пострадавшими числятся более 20 человек. Всего на борту суда находилось 39 граждан России. Очевидцы сообщили, что катера столкнулись в море на большой скорости.Спасатели оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшим, а затем травмированные участники инцидента были госпитализированы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют причины произошедшего.