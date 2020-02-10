Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер получили “Оскар” за главные роли в фильмах “Джокер” и “Джули”
Голливудские знаменитости Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями “Оскара” за главные роли в фильмах “Джокер” и “Джули”. Таким образом на 92-й церемонии вручения премии актеры были признаны победителями в номинациях “Лучшая мужская роль” и “Лучшая женская роль”.
Хоакин Феникс получал главные номинации четыре раза за предыдущие работы, но обладателем “Оскара” стал впервые. Среди его конкурентов были Леонардо Ди Каприо с фильмом "Однажды в... Голливуде", а также Адам Драйвер, Антонио Бандерас и Джонатан Прайс. На сцене актер обратился к публике со значимой общественно-политической речью, а также поблагодарил поклонников за предоставленный шанс возобновить карьеру.
Рене Зеллвегер выиграла у Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Сирши Ронан и Синтии Эриво.
Хоакин Феникс получал главные номинации четыре раза за предыдущие работы, но обладателем “Оскара” стал впервые. Среди его конкурентов были Леонардо Ди Каприо с фильмом "Однажды в... Голливуде", а также Адам Драйвер, Антонио Бандерас и Джонатан Прайс. На сцене актер обратился к публике со значимой общественно-политической речью, а также поблагодарил поклонников за предоставленный шанс возобновить карьеру.
Рене Зеллвегер выиграла у Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Сирши Ронан и Синтии Эриво.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:51