Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер получили “Оскар” за главные роли в фильмах “Джокер” и “Джули”





Хоакин Феникс получал главные номинации четыре раза за предыдущие работы, но обладателем “Оскара” стал впервые. Среди его конкурентов были Леонардо Ди Каприо с фильмом "Однажды в... Голливуде", а также Адам Драйвер, Антонио Бандерас и Джонатан Прайс. На сцене актер обратился к публике со значимой общественно-политической речью, а также поблагодарил поклонников за предоставленный шанс возобновить карьеру.Рене Зеллвегер выиграла у Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Сирши Ронан и Синтии Эриво.