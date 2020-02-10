Представители Эйфелевой башни извинились за закрытие достопримечательности из-за угрозы урагана “Сиара”





Администрация подтвердила, что скоростные лифты на Эйфелевой башне уже закрыты в связи с сильным ветром. Такое решение было принято в качестве мер предосторожности. Сутки назад достопримечательность была открыта для посещения, туристов и жителей столицы Франции пускали на верхнюю смотровую площадку, где недавно был закончен ремонт. В Париже сейчас не работают парковые зоны, а метеорологи объявили оранжевый уровень опасности, охватывающий 35 департаментов страны.Ураган будет ощутим также в Бельгии, Германии, он парализовал часть Великобритании, где оказались перенесены спортивные состязания и отменены десятки авиарейсов. Также стихия представляет опасность для жителей Нидерландов.