Представители Эйфелевой башни извинились за закрытие достопримечательности из-за угрозы урагана “Сиара”
На Эйфелевой башне закрыли скоростные лифты, причиной чему послужил надвигающийся ураган “Сиара”. В связи с этим представители достопримечательности “извинились” перед туристами и жителями города.
Администрация подтвердила, что скоростные лифты на Эйфелевой башне уже закрыты в связи с сильным ветром. Такое решение было принято в качестве мер предосторожности. Сутки назад достопримечательность была открыта для посещения, туристов и жителей столицы Франции пускали на верхнюю смотровую площадку, где недавно был закончен ремонт. В Париже сейчас не работают парковые зоны, а метеорологи объявили оранжевый уровень опасности, охватывающий 35 департаментов страны.
Ураган будет ощутим также в Бельгии, Германии, он парализовал часть Великобритании, где оказались перенесены спортивные состязания и отменены десятки авиарейсов. Также стихия представляет опасность для жителей Нидерландов.
Администрация подтвердила, что скоростные лифты на Эйфелевой башне уже закрыты в связи с сильным ветром. Такое решение было принято в качестве мер предосторожности. Сутки назад достопримечательность была открыта для посещения, туристов и жителей столицы Франции пускали на верхнюю смотровую площадку, где недавно был закончен ремонт. В Париже сейчас не работают парковые зоны, а метеорологи объявили оранжевый уровень опасности, охватывающий 35 департаментов страны.
Ураган будет ощутим также в Бельгии, Германии, он парализовал часть Великобритании, где оказались перенесены спортивные состязания и отменены десятки авиарейсов. Также стихия представляет опасность для жителей Нидерландов.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17