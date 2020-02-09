Названа причина жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Усинска





Boeing 737 совершал посадку в аэропорту города, во время чего был зафиксирован сильный и не предвиденный метеопрогнозами сдвиг ветра. Оперативные и профессиональные действия экипажа позволили удержать лайнер в пределах ВПП до самой остановки. Стойки шасси надломились, но трагедии вследствие случившегося удалось избежать. На борту пребывали в тот момент 94 пассажира, все они впоследствии были успешно эвакуированы. Один гражданин самостоятельно посетил травмпункт, жалуясь на ушиб колена.В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, другие подробности не озвучиваются.