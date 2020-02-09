Названа причина жесткой посадки пассажирского самолета в аэропорту Усинска
Сотрудники авиаперевозчика Utair озвучили причину, по которой самолет компании осуществил жесткую посадку при приземлении в аэропорту Усинске. У лайнера надломились стойки шасси, однако пострадавших в результате ЧП не зафиксировано.
Boeing 737 совершал посадку в аэропорту города, во время чего был зафиксирован сильный и не предвиденный метеопрогнозами сдвиг ветра. Оперативные и профессиональные действия экипажа позволили удержать лайнер в пределах ВПП до самой остановки. Стойки шасси надломились, но трагедии вследствие случившегося удалось избежать. На борту пребывали в тот момент 94 пассажира, все они впоследствии были успешно эвакуированы. Один гражданин самостоятельно посетил травмпункт, жалуясь на ушиб колена.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, другие подробности не озвучиваются.
Boeing 737 совершал посадку в аэропорту города, во время чего был зафиксирован сильный и не предвиденный метеопрогнозами сдвиг ветра. Оперативные и профессиональные действия экипажа позволили удержать лайнер в пределах ВПП до самой остановки. Стойки шасси надломились, но трагедии вследствие случившегося удалось избежать. На борту пребывали в тот момент 94 пассажира, все они впоследствии были успешно эвакуированы. Один гражданин самостоятельно посетил травмпункт, жалуясь на ушиб колена.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, другие подробности не озвучиваются.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:23