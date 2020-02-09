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Эксперты назвали преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3"

Белорусские эксперты вооружений считают новый российский танк лучше американского "Абрамса". Накануне в стране прошли успешные испытания боевой машины Т-90М "Прорыв-3".
Эксперты назвали преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3"

По сравнению с предыдущей вариацией, танком Т-90, в новой модификации существенно модернизировали системы машины и ее агрегаты, увеличив тем самым боевые и эксплуатационные характеристики. Кроме того, огромное значение имеет и тот факт, что российская техника стоит значительно дешевле чем ее зарубежные аналоги. Специалисты военной сферы отмечают меньшую затратность при создании Т-90М, в то время как технологии производства США, Германии и Франции стоят слишком дорого.

Таким образом, именно танк российских оружейников является предпочтительнее для ВВС по сравнению с Leclerc, Abrams и Leopard 2. Главными преимуществами отечественной бронемашины является ее новый модуль башни, такого же типа установлен и в "Армате" Т-14. Ещё одним плюсом танка называют зенитную установку с дистанционным управлением. Она оснащена пулемётом "Корд МТ" с калибром 12,7 миллиметра, системой управления ведения огня "Калина" и прицелом "Сосна-У". Дополняют образ лучшей боевой бронемашины наличие панорамного командирского прицела ПК ПАН и подключаемая система видеокамер для практически кругового обзора.

Все эти технические особенности дали возможность как автоматически сопровождать цели, так и передавать информацию о них прямо во время осуществления операции. Навигационные системы и опция распознавания "свой-чужой", а также весь функционал способны качественно и эффективно работать, не взирая на непогоду или время суток. Отмечают эксперты и защищённость, а также живучесть танка, так, он оборудован противокумулятивными экранами с комплексом "Реликт" для динамической защиты транспортного средства. Для защиты экипажа и приборов от вторичных осколков танк оборудован экранами-подбоями.

Силовая установка в бронемашине дизельная на 1130 лошадиных сил, максимальная скорость передвижения соответствует 60 километрам в час. Вес "Прорыва-3" не превысит 50 тонн, а запас хода при этом составляет 550 километров. На Т-90М установлен дизельный двигатель со вспомогательным дизель-генератором, которые дают мощность в 1130 л. с. При этом в случае неработающего мотора машина не останется без электричества, а ремонт оборудования стал гораздо легче. Боевая масса танка - не более 50 тонн. Максимальная скорость - 60 км/ч, а запас хода - 550 км. Новая БТР оказалась не менее успешной на трассах любого уровня.

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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:11

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