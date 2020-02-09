Дэнни Трехо назван самым «убиваемым» актером Голливуда

Всего артист убил в различных картинах 65 персонажей. По результатам исследования, именно он чаще всего умирал на экране в отличие от других представителей киноиндустрии Голливуда. В качестве примеров эксперты привели такие фильмы с участием Дэнни Трехо: «Анаконда», «Десперадо» и другие. Еще одним часто «убиваемым» актером оказался Кристофер Ли, который ненамного отстал от рекордсмена, став виновником кончины 60 героев. Кроме этого, в перечне оказались и другие знаменитости.Во многих проектах Трехо исполняет отрицательные роли, что отлично ему удается за счет харизматичных внешних данных. По происхождению актер является мексиканцем. Преимущественно его можно увидеть в боевиках, триллерах и фильмах ужасов. Большую популярность звезде Голливуда принесли ленты Роберта Родригеса. Многим телезрителям артист запомнился благодаря картинам «Хищники», «Инферно» и «Ягуар».