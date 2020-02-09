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Дэнни Трехо назван самым «убиваемым» актером Голливуда

Денни Трехо, исполняющий роль Мачете, уничтожает много врагов на съёмочной площадке. Тем не менее актер тоже попал в список лидеров по экранным смертям в Голливуде, так как в кино он часто умирает от их рук.
Дэнни Трехо назван самым «убиваемым» актером Голливуда

Всего артист убил в различных картинах 65 персонажей. По результатам исследования, именно он чаще всего умирал на экране в отличие от других представителей киноиндустрии Голливуда. В качестве примеров эксперты привели такие фильмы с участием Дэнни Трехо: «Анаконда», «Десперадо» и другие. Еще одним часто «убиваемым» актером оказался Кристофер Ли, который ненамного отстал от рекордсмена, став виновником кончины 60 героев. Кроме этого, в перечне оказались и другие знаменитости.

Во многих проектах Трехо исполняет отрицательные роли, что отлично ему удается за счет харизматичных внешних данных. По происхождению актер является мексиканцем. Преимущественно его можно увидеть в боевиках, триллерах и фильмах ужасов. Большую популярность звезде Голливуда принесли ленты Роберта Родригеса. Многим телезрителям артист запомнился благодаря картинам «Хищники», «Инферно» и «Ягуар».

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:44

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