Эксперты рассказали, как определить скрученный пробег автомобиля





Довольно частая ситуация, с которой покупатели сталкиваются на рынке вторичных автомобилей, неверные показания на одометре. "Скрученные" цифры считаются распространенной уловкой недобросовестных дилеров, особенно среди тех, кто занимается перекупкой. Российские автоэксперты смогли составить ряд признаков, которые помогут раскрыть этот обман. В первую очередь необходимо проверить состояние лакокрасочного покрытия - даже при заявленном продавцом небольшом пробеге сколы и царапины свидетельствуют об измененных параметрах.Другим заметным сигналом является изношенность интерьера: стоит обратить внимание на любые потертости и вмятины на покрытии внутренних элементов дверей, сидений и руля. Та же тактика применяется и к задней части кузова, в которой часто можно увидеть бампера, стекла, ходовые огни в плачевном состоянии, которые дополняются следами ударов. Наконец, наиболее важной частью осмотра называют двигатель, чью работоспособность нужно изучать с крайней педантичностью, отмечая также наличие любых несоответствий в бортовом компьютере машины.