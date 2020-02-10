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Ученые: Ленивцы могут экономить энергию благодаря строению скелета

Для того, чтобы выжить, питаясь низкоэнергетической растительной пищей, ленивцы вынуждены не так активно тратить ценные калории. Немецкие ученые установили, что эти животные экономят энергию благодаря особенностям своего опорно-двигательного аппарата, а именно, строения скелета.
Ученые: Ленивцы могут экономить энергию благодаря строению скелета

Зоологи, которые работают в Университете Ф. Шиллера, задались целью установить, есть ли какие-то особенности строения тела у ленивцев, учитывая их оригинальное существование. Эти животные питаются листьями, которые очень скудны на калории. Поэтому они пребывают в состоянии энергетического голода и ради экономии энергии спят 15 часов и очень медленно двигаются. Практически всю свою жизнь особи проводят, свисая с деревьев.

В процессе проведения эксперимента ученые поместили ленивцев на горизонтальную палку и наблюдали с помощью рентгена, как у них работают мышцы и скелет. Были обнаружены некоторые особенности в строении опорно-двигательной системы ленивцев. Оказалось, что у них очень короткая лопаточная кость, несмотря на длинные передние лапы. Это помогает животным набирать максимальное количество еды лапами, совершая минимум движений. Этому способствует и особое крепление мышц к костям. Ленивец таким образом распределяет и поддерживает вес своего висящего тела, а тратит совсем немного энергии.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00

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