Ученые: Ленивцы могут экономить энергию благодаря строению скелета





Зоологи, которые работают в Университете Ф. Шиллера, задались целью установить, есть ли какие-то особенности строения тела у ленивцев, учитывая их оригинальное существование. Эти животные питаются листьями, которые очень скудны на калории. Поэтому они пребывают в состоянии энергетического голода и ради экономии энергии спят 15 часов и очень медленно двигаются. Практически всю свою жизнь особи проводят, свисая с деревьев.В процессе проведения эксперимента ученые поместили ленивцев на горизонтальную палку и наблюдали с помощью рентгена, как у них работают мышцы и скелет. Были обнаружены некоторые особенности в строении опорно-двигательной системы ленивцев. Оказалось, что у них очень короткая лопаточная кость, несмотря на длинные передние лапы. Это помогает животным набирать максимальное количество еды лапами, совершая минимум движений. Этому способствует и особое крепление мышц к костям. Ленивец таким образом распределяет и поддерживает вес своего висящего тела, а тратит совсем немного энергии.