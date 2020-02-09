В Киеве неизвестные лица выбили заговорившей на русском языке женщине зубы





Местные жители обнаружили сидящую на лавке женщину с окровавленным лицом ранним утром 9 февраля. Прибывшие на место инцидента медики зафиксировали сломанный нос и несколько выбитых зубов. Сотрудникам правоохранительных органов она сообщила, что на нее напали несколько мужчин. Согласно предоставленным сведениям, двое неизвестных избили женщину за то, что она говорила на русском, однако обстоятельства произошедшего устанавливаются.Как известно, с 2019 года на территории Украины действует закон, согласно которому обеспечивается работа для органов власти, больниц, учебных заведений и сферы обслуживания на украинском языке.