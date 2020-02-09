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Беларусь раскрыла детали договоренности о покупке нефти у России

Детали договоренности о покупке нефти у России Беларусью были недавно раскрыты: заводы из страны-соседа будут получать продукт от РФ по мировым ценам. Подобную информацию подтвердил белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой после переговоров между главами государств.

Недавние переговоры в Сочи между президентом России Владимиром Путиным и главой Республики Беларусь Александром Лукашенко коснулись темы поставок нефтепродуктов для белорусских НТЗ. Оказалось, что обе стороны пришли к соглашению о наценках, которые приблизилась к мировым. По словам вице-премьера Дмитрия Крутого, подобное решение показывает уверенность страны-соседа РФ в собственной экономике, которая «не нуждается в никаких специальных эксклюзивных условиях».

Известно, что министр энергетики России Александр Новак поговорит об этой договоренности с представителями «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Татнефти» и других фирм. Кроме того, Лукашенко и Путин договорились о снятии ограничений по допуску к транзитной трубе «Транснефти». Это значит, что любые нефтеперерабатывающие предприятия из Беларуси смогут получить доступ к продукту, транзиту и поставкам через «Транснефть» как агента. Известно, что Беларусь является одним из основных импортеров нефти для России, цена которой до недавнего времени была на 17% ниже мировой.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

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