Канадский производитель пуховиков потерял свой статус миллиардера из-за коронавируса





По словам бизнесмена, из-за эпидемии ему пришлось в несколько раз снизить свои продажи, а в итоге упал годовой показатель прибыли. После проведенной презентации Canada Goose прогноз дал понять, что финансовый уровень на первый квартал текущего года упал на 4%. В свою очередь это не могло не сказаться на состоянии самого Дани Рейсса, как одного из влиятельных персон в мире бизнеса. По данным издания Forbes, он несколько лет занимал определенную позицию в издании, а сейчас с суммой заработка 874 миллионов долларов больше там не упоминается.Напомним, что из-за разбушевавшейся эпидемии коронавируса, который берет свои истоки в Китае, по всему миру отметили его негативное воздействие на финансовое положение многих известных производителей. В их число можно отнести такие, как Louis Vuitton, Estee Lauder, KFC, Pizza Hut.