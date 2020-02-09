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Канадский производитель пуховиков потерял свой статус миллиардера из-за коронавируса

Канадский производитель пуховиков и верхней одежды Canada Goose потерял свой статус миллиардера. Исполнительный директор компании Дани Рейсс сообщает, что причиной снижения доходов стал китайский коронавирус.
Канадский производитель пуховиков потерял свой статус миллиардера из-за коронавируса

По словам бизнесмена, из-за эпидемии ему пришлось в несколько раз снизить свои продажи, а в итоге упал годовой показатель прибыли. После проведенной презентации Canada Goose прогноз дал понять, что финансовый уровень на первый квартал текущего года упал на 4%. В свою очередь это не могло не сказаться на состоянии самого Дани Рейсса, как одного из влиятельных персон в мире бизнеса. По данным издания Forbes, он несколько лет занимал определенную позицию в издании, а сейчас с суммой заработка 874 миллионов долларов больше там не упоминается.

Напомним, что из-за разбушевавшейся эпидемии коронавируса, который берет свои истоки в Китае, по всему миру отметили его негативное воздействие на финансовое положение многих известных производителей. В их число можно отнести такие, как Louis Vuitton, Estee Lauder, KFC, Pizza Hut.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:06

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